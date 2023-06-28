Rusya'nın Ukrayna’daki füze saldırısında ölü sayısı 9 oldu

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir restorana ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna’daki füze saldırısında ölü sayısı 9 oldu

Rusya’nın dün Ukrayna’nın doğusundaki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun bir pizza restoranına füze saldırısı düzenlemesinin ardından 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının da 56 ‘ya ulaştığı aktarılan açıklamada arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko ise Rus ordusunun S-300 tipi füze sistemlerinin kullanıldığı saldırılarda bölgede bulunan 18 apartman, 65 ev, 5 okul, 2 anaokulu, 1 alışveriş merkezi, 1 idari yapının hasara uğradığını söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Kramatorsk kenti, Ukrayna ordusunun bölge karargâhının bulunduğu önemli şehirlerden biri olarak nitelendiriliyor. Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği pizza restoranında müşterilerin çoğunluğunu sivil halkın yanı sıra yardım kuruluşu çalışanları, askerler ve gazeteciler oluşturuyor.

(İHA)

aw924388-04.jpg

aw924388-01.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Aşağılık herif. İsveç yine provokasyona izin verdi. Cami önünde Kuran’ı ayaklar altına aldı Güncel
Aşağılık herif. İsveç yine provokasyona izin verdi. Cami önünde Kuran’ı ayaklar altına aldı
Daha 18 yaşında 1.85 boyunda. Arda Güler'i unutturacak transfer Juventus'tan geliyor Spor
Daha 18 yaşında 1.85 boyunda. Arda Güler'i unutturacak transfer Juventus'tan geliyor
Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı Güncel
Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Çekici devrildi: 5 yaralı Güncel
Çekici devrildi: 5 yaralı
Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı Magazin
Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı
400 dönümlük ekili arazi yandı Güncel
400 dönümlük ekili arazi yandı
Çarşaf giyip geldi kezzapla saldırdı Güncel
Çarşaf giyip geldi kezzapla saldırdı