Rusya'nın Ukrayna’daki füze saldırısında ölü sayısı 9 oldu

Rusya’nın dün Ukrayna’nın doğusundaki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun bir pizza restoranına füze saldırısı düzenlemesinin ardından 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının da 56 ‘ya ulaştığı aktarılan açıklamada arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko ise Rus ordusunun S-300 tipi füze sistemlerinin kullanıldığı saldırılarda bölgede bulunan 18 apartman, 65 ev, 5 okul, 2 anaokulu, 1 alışveriş merkezi, 1 idari yapının hasara uğradığını söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Kramatorsk kenti, Ukrayna ordusunun bölge karargâhının bulunduğu önemli şehirlerden biri olarak nitelendiriliyor. Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği pizza restoranında müşterilerin çoğunluğunu sivil halkın yanı sıra yardım kuruluşu çalışanları, askerler ve gazeteciler oluşturuyor.

(İHA)