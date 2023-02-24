Rusya'ya tanklı protesto. Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tahrip edilmiş tank bıraktılar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savaş bölgesinden TIR'a yüklendi, protesto için Berlin'e getirilip, Rus Büyükelçliği'nin önüne tank bırakıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Berlin Story Bunker Müzesi, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek ve savaşın acımasızlığını göstermek amacıyla savaşın başında Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan T-72 tipi tankı Berlin’e getirdi.

Almanya’da Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne, Ukrayna’daki savaşta tahrip olan Rus tankı konuldu.