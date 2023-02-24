24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'ya tanklı protesto. Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tahrip edilmiş tank bıraktılar

Rusya'ya tanklı protesto. Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tahrip edilmiş tank bıraktılar

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta tahrip edilen Rus tankı konuldu

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:02
Takip Et

Rusya'ya tanklı protesto. Savaş bölgesinden getirilip Büyükelçiliğin önüne konuldu

Rusya'ya tanklı protesto. Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tahrip edilmiş tank bıraktılar
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savaş bölgesinden TIR'a yüklendi, protesto için Berlin'e getirilip, Rus Büyükelçliği'nin önüne tank bırakıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Berlin Story Bunker Müzesi, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek ve savaşın acımasızlığını göstermek amacıyla savaşın başında Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan T-72 tipi tankı Berlin’e getirdi.

Almanya’da Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne, Ukrayna’daki savaşta tahrip olan Rus tankı konuldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
3
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
6
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.