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Zelenski: 'Bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız'

Siyah giyindi, sert ifadeyle kameraya konuştu. Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna-Rusya Savaşının yıldönümünde halka seslendi. Zelenski .Yenilmedik. Ve bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:03
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Zelensk savaşın yıldönümünde halka seslendi: 'Zafar kazanmak için her şeyi yapacağız'

Zelenski: 'Bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız'
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Ukrayna-Rusya savaşının yıldönümünde halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Sürekli büyük füze saldırılarına ve elektrik kesintilerine rağmen bu zaferin ışığını görüyoruz. Yenilmedik. Ve bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın yıldönümünde Ukrayna halkına seslendi. Geçen sene savaşın ilk gününde 67 saniyelik bir açıklama ile Ukrayna halkına hitap ettiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Zelenski, “24 Şubat 2022 böyle başladı. Hayatımızın en uzun günü. Modern tarihimizin en zor günü. O gün erken kalktık ve o zamandan beri de uyuyamadık” dedi.

Savaş başladığında birçok kişinin askerlik şubelerine ve bölgesel savunma birimlerine kaydolduğunu söyleyen Zelenski, “Bazıları korktu, bazıları şok oldu, bazıları ne diyeceğini bilemedi ama herkes ne yapacağını hissetti. Beyaz bayrak çekmedik, mavi ve sarıyı savunmaya başladık. Korkmadık, yılmadık, teslim olmadık. Bunun simgesi de Yılan (Zmiinyi) Adası'ndaki sınır muhafızları ve Rus savaş gemisine gitmesini söyledikleri rotaydı. İnancımız güçlendi. Topyekun bir savaşın ilk gününe dayandık. Yarın ne olacağını bilmiyorduk ama kesin olarak anladık: her bir yarın, uğrunda savaşmaya değer” şeklinde konuştu.

“DİRENİŞİMİZİ MÜMKÜN KILAN HERKESE MİNNETTARIM”

“Her gün savaştık. İkinci gün dayandık ve kaybedeceğimiz tahmin edilen üçüncü gün de dayandık. 72 saat sonra var olmayacağımız tehdidinde bulundular. Ama dördüncü günü de atlattık ve sonra beşinci ve bugün tam bir yıldır direniyoruz. Ve hala biliyoruz ki her bir yarın, uğrunda savaşmaya değer!” şeklinde konuşarak, Ukrayna’nın direnişini mümkün kılan herkese minnettar olduğunu dile getirdi. Herkesin Rusya’nın gerçek yüzünü gördüğünü, tüm dünyanın Rusya’nın ‘gerçekte ne anlama geldiğini’ anladığını ifade eden Zelenski aynı zamanda dünyanın Ukrayna’nın da neler başarabileceğini gördüğünü belirtti. Ukrayna’nın dünyaya ilham verdiğini ve dünyayı birleştirdiğini vurgulayan Zelenski, savaş boyunca Ukrayna’yı destekleyen tüm ortak ve müttefiklere teşekkür etti.

“HER UKRAYNALI BİR YAKININI KAYBETTİ”

Savaşın Ukrayna’da birçok şeyi ve birçok ailenin kaderini değiştirdiğine değinen Zelenski, “Savaş birçok ailenin kaderini değiştirdi. Ailelerimizin tarihini yeniden yazdı. Gelenek ve göreneklerimizi değiştirdi. Dedeler torunlarına Nazileri nasıl yendiklerini anlatırdı. Şimdi torunlar dedelerine Raşistleri nasıl yendiklerini anlatıyor. Eskiden anneler, nineler atkı örerdi, şimdi kamuflaj ağları örüyorlar. Çocuklar eskiden Noel Baba'dan akıllı telefon gibi şeyler isterdi ama şimdi askerlerimiz için para topluyorlar. Aslında geçen yıl her Ukraynalı bir yakınını kaybetti. Bir baba, bir oğul, bir erkek kardeş, bir anne, bir kız, bir kız kardeş, yakın bir arkadaş, meslektaş, komşu, bir tanıdık” şeklinde konuştu.

“ZAFERİMİZİN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU HİSSETTİK”

“Bunu asla affetmeyeceğiz” diyen Zelenski, “9 yıl önce komşumuz saldırgan oldu. Saldırgan bir yıl önce yağmacı ve terörist oldu. Hesap vereceklerinden hiç şüphemiz yok. Kazanacağımızdan şüphemiz yok” dedi. Ukrayna’nın karşı saldırılar ile geri aldığı bölgeleri hatırlatan Zelenski, “Ağustos, işgalcilerin tek bir Ukrayna şehrini bile almadığı ilk aydı. Denazifikasyonla ilgili tehditler ve ültimatomların yerini iyi niyet jestleri aldı. Ve o zaman zaferimizin kaçınılmaz olduğunu hissettik” şeklinde konuştu.

“YENİLMEDİK”

Zelenski ayrıca Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan Ukraynalılara da seslenerek ‘öyle ya da böyle’ tüm toprakların özgürleştirileceğini belirterek, “Şu anda geçici işgal altında olan vatandaşlarımız, Ukrayna sizi terk etmedi, sizi unutmadı. Savaşacağız ve tutsak askerlerimizin her birini geri getireceğiz. Sürekli büyük füze saldırılarına ve elektrik kesintilerine rağmen bu zaferin ışığını görüyoruz” dedi. Zelenski, Ukrayna’nın tüm tehditlere karşı koymaya devam ettiğini belirterek, “Yenilmedik. Ve bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.

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