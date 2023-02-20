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Almanya Başbakanı Scholz’dan korkutan açıklama. 'Uzun bir savaş bizi bekliyor'

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan başbakan Scholz, Rusya ile uzun bir savaşa hazırlanmanın akıllıca olacağını ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:19
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Almanya Başbakanı uzun bir savaşın bizi beklediğini söyledi

Almanya Başbakanı Scholz’dan korkutan açıklama. 'Uzun bir savaş bizi bekliyor'
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Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı’nın ana gündemi Ukrayna-Rusya savaşıydı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümüne günler kala uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı, Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirildi.

‘’UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANMAK AKILLICA’’

Konferans’a Almanya Başbakanı’nı Olaf Scloz’un sözleri damga vurdu. Scholz, ‘uzunca bir savaşa hazırlanmanın ve Rusya Devlet Başkanı Putin’e Almanya ve müttefiklerinin Ukrayna’dan kolay vazgeçmeyeceğini göstermenin akıllıca olduğunu’’ söyledi.

ZELENSKİY VİDEOKONFERANSLA KATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmayla başladı. Zelenskiy konuşmasında Batı’dan Ukrayna’ya yapılacak silah sevkiyatında vakit kaybedilmemesi çağrısını yineledi. Zelenskiy, “Acele etmeliyiz. Hıza ihtiyacımız var, anlaşmalarımızın hızına, teslimatımızın hızına. Rusya'nın potansiyelini sınırlamak için kararların hız alınmasına ihtiyacımız var. Hızın alternatifi yoktur, çünkü hayatın bağlı olduğu şey hızdır” diye konuştu. Rus güçlerine karşı mücadele devam ederken “Ukrayna’nın zaferinden başka alternatifin olmadığını” söyleyen Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin son durağı olmayacağının "açık" olduğunu dile getirdi. Zelenskiy, “Gecikme her zaman bir hata olmuştur ve hala da öyledir” diye konuştu.

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