Rusya’yı Khanun Tayfunu vurdu

Rusya’nın Primorye bölgesinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 4 bin 368 ev sular altında kaldı.

KAYNAK: İHA
Rusya’yı Khanun Tayfunu vurdu

Japonya, Güney Kore ve Tayland’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Khanun Tayfunu bu kez Rusya’nın Primorye bölgesini vurdu. Tayfun nedeniyle görülen şiddetli yağışlar bölgede sele neden olurken; 4 bin 368 ev, 5 bin 654 arsa ve 7 apartmanın sular altında kaldı, 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Sel felaketinden en çok Ussuriysk ile Vladivostok şehirleri ve Spassk-Dalny kasabası etkilendi. Bölgedeki ikinci en büyük şehir olan Ussuriysk’teki selin son 10 yılın en büyüğü olduğu ve şehrin yüzde 35 ila 40'ını etkilediği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, ülkenin Uzak Doğu’da kalan bölgesine ekip gönderildiği ve selin neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak için çalışmaların koordine edileceği açıklandı. Bir insani yardım uçağı bölgeye gönderilirken, kurtarma ekiplerinin bölgeye nakledilmesinde Mil Mi-8 helikopterleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından, herhangi bir can kaybının olmadığı ve birlikleri erken göndererek daha ciddi hasarlardan kaçınıldığı ifade edildi.

aw007387-04.jpg

aw007387-03.jpg

aw007387-02.jpg

aw007387-01.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
Son Haberler
Binbir surat klarnetçi! Üç siyasetçiye birden benzetildi Güncel
Binbir surat klarnetçi! Üç siyasetçiye birden benzetildi
Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek Spor
Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı Güncel
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak Güncel
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Depremden etkilenen gençlere destek Ekonomi
Depremden etkilenen gençlere destek
Süper Lig yedincisine kupa verilsin önerisi Spor
Süper Lig yedincisine kupa verilsin önerisi