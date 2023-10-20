Rüveyda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Rüveyda isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rüveyda ne demek? Rüveyda isminin anlamı nedir?
RÜVEYDA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rüveyda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Sabah yıldızı.
- Ekin demetleri yığını.
- Hoşnut, nazik, ince.
- Yavaş yavaş, adım adım.
RÜVEYDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Rüveyda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rüveyda adını koymak caizdir.