31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada arpa görmek ne demek? Rüyada arpa görmenin anlamı nedir?

Rüyada arpa görmek iyi haberlere işarettir. İşte rüyada arpa görmenin tabirleri…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:33
Takip Et

Rüyada arpa görmek ne demek

Rüyada arpa görmek ne demek? Rüyada arpa görmenin anlamı nedir?
+
Aa
-

Rüyada arpa görmek, rızka delalettir. Rüyada arpa aldığını görmek, iyi ve salih bir evlâdın olacağına işarettir

Rüyada satıcıdan arpa aldığını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete delâlet eder.

Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete yorulur.

Rüyada arpa ebili bir yerde yürüdüğünü görmek, cihad ile tabir olunur. Yine rüyada arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.

Rüyada arpa görmek arkadaşlarınızla kavga edeceğiniz demektir. Rüyada arpa ekmeği zenginliğe yorumlanır.

Rüyada arpa tarlası görmek kısmete ve bolluğa işarettir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
7
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.