Rüyada arpa görmek ne demek? Rüyada arpa görmenin anlamı nedir?

Rüyada arpa görmek, rızka delalettir. Rüyada arpa aldığını görmek, iyi ve salih bir evlâdın olacağına işarettir
Rüyada satıcıdan arpa aldığını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete delâlet eder.
Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete yorulur.
Rüyada arpa ebili bir yerde yürüdüğünü görmek, cihad ile tabir olunur. Yine rüyada arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.
Rüyada arpa görmek arkadaşlarınızla kavga edeceğiniz demektir. Rüyada arpa ekmeği zenginliğe yorumlanır.
Rüyada arpa tarlası görmek kısmete ve bolluğa işarettir.