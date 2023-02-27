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Rüyada ayı görmek ne demek? Rüya ayı görmenin anlamı nedir?

Rüyada ayı görmenin birçok anlamı bulunuyor. İşte hem olumlu hem olumsuz tabirleri…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 08:39
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Rüyada ayı görmek ne demek. Rüya ayı görmenin anlamı nedir?

Rüyada ayı görmek ne demek? Rüya ayı görmenin anlamı nedir?
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Rüyada ayı görmek genel olarak afet ve belaya işarettir. Bazen de rüyada ayı görmek, hırsıza, düşmana delalettir.

Rüyada ayı gören kişi zorluklara ve sıkıntılarla baş başa kalacağı anlamına geliyor.

Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye işarettir.

RÜYADA AYI ÖLDÜRMEK

Yine ayıya bindiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Bir kadın için rüyada ayı görmek yeni düşmanlara sahip olacağının ve bazı zorlukların olacağına tabir edilir.

Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul kadına delâlet eder.

Rüyadaa bir ayı öldürmek ise sıkıntılardan kurtulacağı anlamına geliyor.

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