Rüyada badem görmenin tabiri nedir? Rüyada badem görmek ne demek?

Rüyada badem görmek hayra ve rızka yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada badem şerbeti içmesi, rahatlık ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada badem ağacı görmek, cimri ve galip bir adama işarettir.

RÜYADA BADEM GÖRMEK

Fihrist’e dön Cabirül-Mağribî demiştir ki

Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem eğer kabuklu ise meşakkate, iç ise kolaylığa ve mala işarettir."

İbn-i Sîrîn de demiştir ki:

Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlet eder. Tatlı badem helâl mala, acı badem ise haram mala işarettir.

Rüyada badem yediğini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala yorumlanır.