27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada badem görmenin tabiri nedir? Rüyada badem görmek ne demek?

İşte rüyada badem görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:30
Takip Et

Rüyada badem görmek ne anlama geliyor?

Rüyada badem görmenin tabiri nedir? Rüyada badem görmek ne demek?
+
Aa
-

Rüyada badem görmek hayra ve rızka yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada badem şerbeti içmesi, rahatlık ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada badem ağacı görmek, cimri ve galip bir adama işarettir.

RÜYADA BADEM GÖRMEK

Fihrist’e dön Cabirül-Mağribî demiştir ki

Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem eğer kabuklu ise meşakkate, iç ise kolaylığa ve mala işarettir."

İbn-i Sîrîn de demiştir ki:

Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlet eder. Tatlı badem helâl mala, acı badem ise haram mala işarettir.

Rüyada badem yediğini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala yorumlanır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
2
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
3
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
5
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyi buldu
﻿Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyi buldu
﻿Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyi buldu
﻿Samsun'da 'tarihi eser' operasyonu: Birçok eski obje ele geçirildi
﻿Samsun'da 'tarihi eser' operasyonu: Birçok eski obje ele geçirildi
﻿Samsun'da 'tarihi eser' operasyonu: Birçok eski obje ele geçirildi
﻿Yüksek Tansiyon tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Yüksek Tansiyon tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Yüksek Tansiyon tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Yüksek Tansiyon belirtileri nelerdir?
﻿Yüksek Tansiyon belirtileri nelerdir?
﻿Yüksek Tansiyon belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.