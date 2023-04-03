Rüyada bahar görmenin anlamı nedir?

Rüyada bahar görmek huzur ve sükuna işarettir.
Rüyada bahar görmek servete ve mala tabir olur.
Rüyada ayaklar altında ezilmiş çiçekleri görmek hayal kırıklığına delalet eder.
RÜYADA BAHAR GÖRMEK
Rüyada bahar geldiğini, bahçesindeki ağaçların çiçek açtığını görmek murada ermeye yorumlanır.
Rüyada bekar birinin baharı görmesi, yakında evleneceğine işarettir.
Bir hastanın bahar çiçeklerinden çelenk yapıp başına taktığını görmesi, hastalıktan şifa bulacağına yorulur.
Rüyada bahar mevsimini görmek aşk hayatınızın güzel olacağı anlamına geliyor.