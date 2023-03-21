Rüyada bal görmek ne demek? Rüyada bal görmek neye işaret?

Rüyada bal görmek zenginliğe işarettir.

Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aşk hayatınızda şanslı olacağınız anlamındadır.

Bal yalamak evlenmeye, birine bal vermek iflas edeceğinize, bal yapmak gerçekleemeyecek hayaller kurmak, süzme bal görmek geçim sıkıntınızın biteceğine ve güzel günlerin yak n olduğuna işarettir.

Bal satmak birden bire alacağınız kötü bir haberle acı çekeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada bal görmek, helâl bir mala veya helâl mirasa işarettir.

Yine bal görmek; din ve iman şevkine, Kur'ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delâlet eder.

Rüyada gökten bal yağdığını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi bir berekete yorumlanır.