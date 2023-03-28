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Rüyada birisini affettiğini görmek ne demek?

Rüyada birisini affettiğini görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:36
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Rüyada birisini affettiğini görmenin anlamı nedir

Rüyada birisini affettiğini görmek ne demek?
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Rüyada birisini affettiğinizi görmek sizin Allah’ın sevdiği kullardan birisini olduğunuza işarettir.

Rüyada birinden af dilemek, bir haksızlığa uğrayacağınıza delalettir. Rüyada birinden af dilemek üzüntü duyacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir.

Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele delâlet eder.

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya yorulur.

Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akibete tabir edilir.

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