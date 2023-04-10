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Rüyada boru görmek ne demek? Rüyada boru görmek neye işaret?

Rüyada boru görmenin olumlu ve olumsuz anlamları bulunuyor.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:56
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Rüyada boru görmek ne demek

Rüyada boru görmek ne demek? Rüyada boru görmek neye işaret?
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Rüyada boru görmek şan ve şöhrete yorulur. Rüyada borudan su akmasını engellemek işlerin bozulmasına delalet eder.

Rüyada su borusu görmek para kazanmaya ve berekete yorumlanır.

Rüyada boru çalmak, dedikoducu ve iftiracı birinin kişiliğinin ortaya çıkması anlamına gelir.

Rüyada boru sesi duymak yalan nedeniyle kötü haber alacağınız anlamına gelir.

Rüyada boru üretmek zorlukların sona ermesi demektir.

Rüyada boru çaldığını görmek, fena bir habere delâlet eder. Rüya sahibinin gizli sırrı meydana çıkar, yalan bir söz işitir, musibet ve belâya uğrar.

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