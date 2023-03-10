Rüyada çiçek görmek neye işaret? Rüyada çiçek görmek ne demek?

Rüyada çiçek görmek şansa işarettir. Rüyayı gören kadınsa bu rüya hamileliğin habercisidir.

Rüyada çiçekler eğer kurumuşsa ölümün, üzüntünün ve sıkıntının geleceğine yorumlanır.

Çiçekli taç taşımak evlilik yapmak ve dünya nimetlerine kavuşmaya alamettir.

RÜYADA ÇİÇEK GÖRMEK

Çiçekçi dükkan güzel ve mutlu bir ilişkinin haberidir.

Bir demet çiçek, uzak ve zengin bir akrabanızdan size miras kalacağına işarettir.

Rüyada çiçek sulamak yaptığı işlerde başarı kazanmak anlamındadır.

RÜYADA KOKULU GÜZEL ÇİÇEK GÖRMEK

Rüyada hurma ağacının çiçeğini görmek, talihin açık olmasına delâlet eder.

Rüyada renkleri değişik olan çiçekleri görmek dünya ve dünyanın içindekilere, taze ve hoş şeylere tabir edilir.

Rüyada güzel ve hoş kokulu bir çiçek görmek, ne renkte olursa olsun, hayır ve bereket ile yorumlanır.