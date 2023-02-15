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Rüyada çukur görmek ne demek? Rüyada derin çukur görmek neye işaret?

Rüyada çukur görmek çoğu zaman kötüye yorulur. Ancak olumlu yorumlarsa bulunuyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:56
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Rüyada çukur görmenin anlamı ve tabiri nedir

Rüyada çukur görmek ne demek? Rüyada derin çukur görmek neye işaret?
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Rüya tabirlerine göre, rüyada çukur gören kişinin temkinli olması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

Yorumculara göre, rüyasına çukur gören kişinin hayatını sonunun geldiğine delalet eder.

Ayrıca kişinin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine vurgulanır.

DERİN BİR ÇUKUR GÖRMEK

Rüyada derin bir çukur içinde yol aldığını gören kişi güçlük çekeceğine yorumlanır. Ayrıca rüyasında derin bir çukur gören rüya sahibinin yakın zamanda üzüntü yaşayacağına işaret eder.

ÇUKUR KAZMAK

Rüya sahibi derin bir çukur kazdığını gören kişi kuvvetten düşebileceğine ve hastalanabileceğine yorumlanıyor.

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