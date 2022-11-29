Deprem rüyaları değişimleri işaret eden rüyalardandır. En sık görülen rüyalardan olan rüyada deprem görmenin anlamı arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Rüyada deprem görmek ne demek? Rüyada deprem görmenin anlamı nedir? Rüyada deprem görmek 2022 rüya tabiri

Rüyada deprem olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağına ve kişinin hayatının bambaşka yerlere doğru gideceğine yorumlanır. Rüyada deprem gören kişi sürpriz gelişmelere, yeni ve farklı kararlara hazırlıklı olmalıdır. Rüyada deprem olduğunu ve binaların yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.

Deprem olduğunu gördüğümüz rüyalar genellikle beklenmedik gelişmeler, kaos, kargaşa ve istikrarımızı tehlikeye sokacak değişimlerin alametidir. Bu tip rüyalar genellikle ruhsal ya da zihinsel olarak özümüzü sallayan durumlarla karşı karşıya kaldığımızda görülen rüyalardır. Rüyadaki deprem kendimiz için inşa ettiklerimiz, depremin yıktıkları ise gidişine izin verdiklerimizin temsilcisidir. Depremde bir binanın ve duvarlarının yıkılması için yaşamda kendimiz için inşa ettiğimiz sınırların güvensiz hale gelmesi ve kendimizi korumasız hissetmeyi sembolize eder.

Deprem rüyaları genellikle korkularımıza vurgu yaparlar. Tam olarak güvenli ve rahat olduğumuzu düşündüğümüzde evren bizim için bir şeyleri yıkacak enerjiyi gönderebilir. Evren yıkıcı ve acımasızdır fakat onun bu yıkıcılığı yeni bir döngünün başlaması için gereklidir. Tıpkı yaşamımıza yeni bir şeyi sokabilmek için eskiyi tamamen yok etmemiz gerektiği gibi. Bir binanın üzerine yeni bir bina dikemezsiniz. Eski binayı tamamen yıkıp yok etmeli, hatta artıklarını temizlemelisiniz. Deprem de yeni bir şeyi yaşamımıza sokabilmek için eskiyi bizden alacak yıkıcı güçtür. Yaşamımızda da bir yenilik istiyorsak öncelikle o yeniliğin girişine yol açmalıyız. Depremde bir binanın yıkıldığını gördüğümüz rüyalar da bu duruma atıfta bulunurlar. Bu rüyalar bize “yaşamına bir şeyler giriyor, bunun için eskiyi yok ediyor” diyen rüyalardır.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJLAR

-Şok

-Kaos

-Kriz

-İflas

-Travma

-Tehlike

Rüyadaki depremin yıktıkları bazen kendimiz için inşa ettiğimiz eski düşünce sistemleri, zihinsel ya da ruhsal durumumuzun artık kendi kendini imha edeceği bir noktaya vardığımızı sembolize eder. Bir başka deyişle, değişime ve dönüşüme uğruyorsunuz. Eski olanların gidişine yol açıp kendiniz için yepyeni bir sistem kuruyorsunuz. Belki de yeni bir bakış açısı kazanıyor ve eski bakış açınızla vedalaşıyorsunuz.