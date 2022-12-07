7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Google verileri ortaya koydu: İşte Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

Google verileri ortaya koydu: İşte Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

Google verileri, dünya genelinde en çok görülen rüyaları ortaya çıkardı. En çok aratılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğu görüldü.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 01:07
Takip Et

Google verileri ortaya koydu: İşte Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

Google verileri ortaya koydu: İşte Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar
+
Aa
-

Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ve içerikler yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı ve hangi ülkede en çok hangi rüyanın araştırıldığını tespit etti.

TRT Haber’in Independent’tan aktardığı habere göre; bulgular, dünya genelinde en çok araştırılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı.

Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.

Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı.

Bu rüyaların zehirli sürüngenlerin hem yaygın görüldüğü hem de pek rastlanmadığı bölgelerde görülmesi dikkat çekti.

RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi.

Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor.

AYDA 81 BİN ARAMA YAPILIYOR

Örneğin, ABD'de bu konuyla ilgili ayda 81 bin kez arama yapıldığı belirtiliyor. ABD'lilerin sıklıkla araştırdığı diğer rüyalar arasında ise tatile çıkmak veya örümcek gibi potansiyel açıdan tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak da var.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de evlilik; Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise hamilelik en çok görülen rüyalar oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
2
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
3
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
4
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
7
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.