Rüyada doğum yapmak ne anlama geliyor?

Rüyada hamile bir kadının erkek bir çocuk doğurduğunu görmesi doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.

Rüyada kişinin kız doğurduğunu görmek, bunun zıddı.

Rüyada kız çocuğu, üzüntü ve kederden halâs olmaya; erkek çocuğu da üzüntüye delâlet eder.

Bir erkeğin rüyada oğlan çocuğu doğurduğunu görmesi, hastalık ve maraz ile tâbir edilir.

Rüyada doğmak, rahatlığa, kederden kurtuluşa, borcu ödemeye ve tevbeye işarettir.

Bir kadının rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, ferahlık sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve selâmete ermeye yorumlanır.

Rüyada bir kız doğurduğunu görmek, büyük hayra ermeye işarettir.