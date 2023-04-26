Rüyada domuz görmek neye işaret? Rüyada domuz görmek ne demek?

Rüyada domuz görmek uğursuzluğa işarettir.

Rüyada görülen domuz, bir belânın veya musibetin meydana çıkmasında bağırıp feryat eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekâr ve mel'un bir düşmandır.

Rüyada domuza bindiğini görmek haram mal kazanmaya delâlet eder.

Rüyada domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.

Rüyada domuz ile çekiştiğini ve kavga ettiğini görmek, zalim düşmana karşı zafer bulmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisinin domuz olduğunu görmesi, dinde zillete düşmeye, fakat buna mukabil mala ve bolluğa nailiyete delâlet eder.