Rüyada evlenmek ne demek? Rüyada evlenmenin anlamı nedir?

Rüyada evlendiğini görmek zengin olacağına işarettir.

Rüyada evlenmek kadire, yüksek makama delalet eder.

Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, o kişinin onunla geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada ölü bir kadınla evlendiğini ve onun yanına girdiğini görmesi, kaçırdığı ve ümidini kestiği bir işine tekrar kavuşacağına tabir edilir.

Rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı yaşlı bir kimsenin kızı ile evlendiğini görmek, çok çok hayıra işarettir.

Rüyada bir kadınla evlendiğini ve kendisinin de bir veya birkaç zevcesi olduğunu görmek ve o kadını tanımak, o kadının güzellik ve endamı nisbetinde hayır, servet ve devlete ermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dinen kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini görmesi, aile fertlerinin önderi olacağına yorulur.