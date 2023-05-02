Rüyada fabrika görmek neye işaret? Rüyada fabrika görmenin anlamı nedir?

Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır.

Rüyada fabrika görmek toplum olarak yorumlanır.

Rüyada fabrika görmek iyi yerlere geleceğine işarettir.

Rüyada fabrikadan uzaklaştığını görmek çevreden uzaklaşılacağına tabir edilir.

Rüyada fabrikanın iyi çalışması toplum ilişkilerinin iyi olacağına delalet eder.

Rüyada yeni bir fabrika görmek güzel ve rahat bir gelecek demektir.

Rüya sahibi genç bir kadın ise hediye olarak giyim eşyası alacağına işarettir.

Rüya sahibi yaşlı ise üzerine düştüğü bir işin iyi bir sonuca varacağına tabir edilir.

Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu yürüdüğünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir