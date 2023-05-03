Rüyada fare görmek ne demek? Rüyada fare görmenin anlamı nedir?

Rüyada fare görmek genel de iyiye yorulmaz.

Rüyada fare görmek ne demek? Rüyada fare görmenin anlamı nedir?

Rüyada fare görmek işte başarısızlığa delalet eder.

Rüyada fare görmek hastalığa işarettir.

Rüyada evine fare girdiğini görmek zarara uğrayacağına tabir edilir.

Rüyada fare bilmediğini düşmanlıklar demektir.

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına yorumlanır.

Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

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