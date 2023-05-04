Rüyada gebe olduğunu görmek ne demek?

Rüyada gebe olduğunu görmek kötüye yorumlanır.

Rüyada gebe olduğunu görmek sıkıntıları olacağına ve uzun süreceğine işarettir.

Bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi, malının artmasına, övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya delalet eder.

Bir erkeğin, rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Rüyada hayvan cinsinden birinin hamile olduğunu görmek, hayır ve menfaate yorumlanır.

Dul kadın ve genç kızların rüyada gebe olduklarını görmeleri, evlenmelerine alâmettir.

Bazı kere de bekâr kızın rüyada kendisini hamile görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işarettir.

Rüyada dul kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliğini görmek, o senenin kıtlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına delâlet eder.