Rüyada gemi görmek ne demek? Rüyada gemi görmek neye işaret?

Rüyada gemi görmek hayatınızda başarıların olacağına işarettir.
Rüyada pis ve bakımsız gemi görmek kötü şeylerin olacağına delalet eder.
Rüyada batan bir geminin çıktığı görülüyorsa darlıktan kurtulacağa yorumlanır.
Rüyada gemi görmek üzüntü, keder ve sıkıntıya tabir edilir.
Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat etmeye işarettir.
Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.
Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin ölümüne delâlet eder.