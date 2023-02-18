﻿Rüyada göl görmek ne demek? Rüyada göl görmek neye işaret?

Rüyada göl görmek, rüya sahibinin iyi bir iş yapacağına işaret eder.

Rüyada göl görmek genel olarak rızka, hayra ve iyi işe yorulur.

Gölde sandalla gezmek ise mutluluğa delalettir. Eğer rüyada kirli bir gölde gezmek iş ve aşk hayatında sorunlar yaşanacağına işarettir.

Yorumculara göre rüyada göl görmek yolcu için seferin mümkün olmamasına delâlet eder.

Rüyada küçük göl görmek, zengin bir kadına alâmettir.

Rüyada göl görmek, kendi bilgi ve tecrübesiyle işlerini güzel yürüten yöneticiye, patrona işarettir.