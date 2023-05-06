Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret?

Rüyada göz görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri vardır.

Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret?

Rüyada göz görmek kişinin dindar ve salih bir kişi olduğuna delâlet eder.

Rüyada gözün siyah oluşu dine alâmet, elâ oluşu da dine muhalefet ile tâbir olunur.

Rüyada yeşil göz görmekl ise bütün dinlere karşı olan bir dine işarettir.

Rüyada keskin gören gözü olduğunu görmek, bütün insanlar hakkında iyiye yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin rüyada gözleriyle yürüdüğünü görmesi, hastalanacağına ve yatağa düşeceğine tabir edilir.

Rüyada bir başka kişinin gözünü yediğini görmek, o zatın malını yemeye işarettir.

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