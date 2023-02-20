Rüyada gül görmek ne demek? Rüyada gül koparmak ne anlama geliyor?

Genel olarak rüyada gül görmek iyiye yorulur. Eğer kişi rüyasında yeni açan bir gülü topluyorsa ve bu kişi genç kız ise kısa süre içerisinde evleneceğine delalet eder.

Ayrıca güllerin rengine göre de anlamlar değişiyor.

Erkek rüya sahibi bahçesinde açan gülleri görüyorsa mesleğinde güzel şeyler yaşayacağına işarettir.

Kadın rüya sahibiyse aynı şekilde bereket şöhret ve mutluluk olarak yorumlanır.

Rüyada gül topladığını görmek, hayır, iyilik, sevgi ve nimete delâlet eder.

GÜLÜN RENGİNE GÖRE ANLAM

Rüyasında kişi beyaz bir gül kopardığını görüyorsa güzel şeylerin olacağına ve sevgiliye kavuşacağına işarettir.

Rüyada sarı bir gül kopardığını görmek, hasta bir kadın ile tâbir olunur.

Rüyada henüz açılmamış bir gül görmek hamile olan kadının çocuğunun düşeceğine yorumlanır.

RÜYYADA GÜL GÖRMEK

Rüya tabirlerine göre, Rüyada gül görmek, şerefli olan bir kimseye veya çocuğa, yahut kayıp bir adamın gelmesine ya da kadına işarettir.

Bir kimsenin rüyada gülden başında bir taç olduğunu görmesi, eğer bekâr ise düşmanı olan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Yorumculara rüyada gül görmek bir misafirin gelmesi veya bir mektubun ele ulaşması demektir.