24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Rüya Tabirleri
  • >
  • Rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? Rüyada güvercin görmenin tabiri nedir?

Rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? Rüyada güvercin görmenin tabiri nedir?

Bazen rüyada hayvanlar da görülebiliyor. İşte rüyada güvercin görmenin anlamı ve tabiri…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:37
Takip Et

Rüyada güvercin görmek ne demek

Rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? Rüyada güvercin görmenin tabiri nedir?
+
Aa
-

Rüyada güvercin görmek güzel haberlerin geleceğine işarettir. Bazen de rüyada güvercin görmek, zevce veya hizmetçi ile tâbir olunur.

Rüyada çiçeklerin arasına konan güvercin aşkla sevgiliyle ilgili haberdir geleceğine yorumlanır.

Rüyada uçarak yaklaşan güvercin çok çabuk haber alacağına delalet eder.

Kişinin rüyada kendisine bir güvercin hediye edildiğini görmesi, uzak yerden gelecek mala ve rızka işarettir.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK

Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzaklardan gelecek habere işarettir.

Rüyada güvercin yavruları görmek bekâr kızlara alâmettir. Rüyada bir güvercin tuttuğunu görenin bir kızı dünyaya gelirmiş.

Rüyada güvercinin kanadını kestiğini görmek, zevceyi evden dışarı bırakmamaya işarettir.

Rüyada güvercin ile oynadığını görmek, bâtıl işlerle iştigal etmeye delâlet eder.

Ebu Saidül-Vaaz şöyle demiş:

Rüyada güvercin avlamak için yere dane serptiğini görmek, halkı fesada sevk eden kimseye delâlettir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
2
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
7
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.