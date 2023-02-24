Rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? Rüyada güvercin görmenin tabiri nedir?

Rüyada güvercin görmek güzel haberlerin geleceğine işarettir. Bazen de rüyada güvercin görmek, zevce veya hizmetçi ile tâbir olunur.

Rüyada çiçeklerin arasına konan güvercin aşkla sevgiliyle ilgili haberdir geleceğine yorumlanır.

Rüyada uçarak yaklaşan güvercin çok çabuk haber alacağına delalet eder.

Kişinin rüyada kendisine bir güvercin hediye edildiğini görmesi, uzak yerden gelecek mala ve rızka işarettir.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK

Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzaklardan gelecek habere işarettir.

Rüyada güvercin yavruları görmek bekâr kızlara alâmettir. Rüyada bir güvercin tuttuğunu görenin bir kızı dünyaya gelirmiş.

Rüyada güvercinin kanadını kestiğini görmek, zevceyi evden dışarı bırakmamaya işarettir.

Rüyada güvercin ile oynadığını görmek, bâtıl işlerle iştigal etmeye delâlet eder.

Ebu Saidül-Vaaz şöyle demiş:

Rüyada güvercin avlamak için yere dane serptiğini görmek, halkı fesada sevk eden kimseye delâlettir.