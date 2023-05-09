Rüyada hurma görmek ne demek? Rüyada hurma görmek neye işaret?

Rüyada hurma görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada hurma görmek ne demek? Rüyada hurma görmek neye işaret?

Rüyada hurma yemek helal kazanca işarettir.

Rüyada hurma görmek, yemek eğlenceli zaman geçirmeye delalet eder.

Rüyada hurma görmek, temiz ve bereketli bir rızık ile tâbir olunur.

Hurma yediğini görmek, sırf kendisi için olup başkasının hissesi bulunmayan rızka yorumlanır.

Rüyada dağılmış ve etrafa saçılmış hurma görmek, devamı olmayan paraya işaret eder.

Rüyada kendisine hurma getirilip takdim edildiğini görmek, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline erişecek mala yorulur.

Rüyada, mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini görmek, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok bir kadına delalettir.

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