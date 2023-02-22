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Rüyada imam görmek ne anlama geliyor? Rüyada imam görmenin tabiri nedir?

Bazen rüyada imam görülebilir ya da kişi kendisini imam olarak görebilir. Peki bu rüyaların anlamları nedir?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:10
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Rüyada imam görmek ne demek. Rüyada imam görmenin anlamı nedir

Rüyada imam görmek ne anlama geliyor? Rüyada imam görmenin tabiri nedir?
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Rüyada imam gören bir kişi iş hayatında güzel şeylerin olacağı ve rütbe atlayacağı, iyi bir makama sahip olacağı anlamına geliyor.

Rüyasında imam olduğunu gören kimse çevresinin saygınlığını kazanacağına işarettir.

Rüyada bir camide namaz kıldıran imamı görmek, vali, reis, müdür, kaymakam gibi halkın önder ve idarecilerine delâlet eder.

Rüyada kendisinin cemaate namaz kıldırdığını görmek, hayır ve itibar olarak yorumlanır.

RÜYADA İMAM OLMAK NE DEMEK

Yine rüyada imam olmak, fakir için zenginliğe, zengin için malının artmasına, zelil ve hakir için şeref ve izzete işarettir.

Rüyada bir çocuğun imam olduğunu görmesi çocuğun ileride büyük bir mevkiye ulaşacağının habercisidir.

Bir kadının rüyada imam olup bir cemaatin önüne geçerek namaz kıldırdığını görmesi ise o kadının vedat edeceğine yorumlanır.

Rüyada bir cemaat tarafından kendisinin imam yapıldığını görmek, ele geçecek mirasa alâmettir.

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