﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?

Rüyada intihar etmek, gençlik çağını dertli geçeceğine işarettir. Diğer yandan ise rüyada intihar görmek yaşlılığın rahat olacağına delalettir.

Rüyada intihar görmek sıkıntılı haberlerin geleceğine yorumlanır.

RÜYADA İNTİHAR ETMEK

Rüyada intihara kalkışmak aşk yaşanacağına tabir edilir.

Rüyada intihar ettiğini gören bir kimse yakında çeşitli tersliklerle karşılaşacağınız anlamına geliyor.

Rüyada intihar etmek hem iyi hem kötü anlamlar taşıyor.

Rüyada intihar etmek yakında kötü olayların gerçekleşebileceğinin habercisidir.