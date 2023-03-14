Rüyada kafes görmek ne demek? Rüyada kafes görmek neye işaret?

Rüyada kafes görmek genel olarak hayra yorulmaz.

Rüyada kafes görmek, hiç ummadığınız anda derde düşmek demektir.

Rüyada görülen boş kafes gelmekte olan bir sıkıntıyı belirtir.

Rüyada kuş kafesi ise birilerini alt etmek için planlar kurduğunuzu anlatır.

Kafesteki kuşu serbest bırakmak tövbe edeceğinizi işaret eder.

Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük çocuklar için beşiğe delâlet eder.

Kafes, ev ile de tâbir olunur

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:

İçinde tavuk veya kuş muhafaza eden büyük kafes görmek, eve delâlet eder. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse bir daire satın alır. Bir kimsenin rüyada başını kafese sokarak sokaklarda yürüdüğünü görmesi, kendi evini satmaya delâlet eder.

Rüyada içi boş bir kafes görmek, sürür ve ferahlığa delâlet eder.