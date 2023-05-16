Rüyada kalem görmek ne demek? Rüyada kalem görmek neye işaret?

Rüyada kalem görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada kalem görmek ne demek? Rüyada kalem görmek neye işaret?

Rüyada kalem görmek yetenekli bir kişi olduğunuza işarettir.

Rüyada kalem görmek geleceğinizin parlak olduğuna delalet eder.

Rüyada kalemle yazı yazmak emellerinizin gerçekleşeceğine yorumlanır.

Rüyada kalemin kırıldığını görmek bir işten zarar edeceğinize tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada kalem görmesi, ilim, iyilikle emir, kötülükten sakındırmak ve çocuğa alâmettir.

Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeğe delâlet eder.

Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu, yahut çalındığını görmek, zarar ve ziyan ile tâbir olunur.

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