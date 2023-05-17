Rüyada kantar görmek neye işaret? Rüyada kantar görmek ne demek?

Rüyada kantar görmek servet ve mala işarettir.

Rüyada kantar görmek mahkemelik bir işiniz olduğunuza delalet eder.

Rüyada kantarda bir şey tartmak vereceğiniz kararlarda daha adil olmanız gerektiğine yorumlanır.

Rüyada kantar görmek, hakim ve vekiline veya muavinine delâlet eder.

Rüyada kantarı kırdığını görmek, hakim veya muavini ile dostluğu kesmeye işarettir.

Rüyada kantar görmek, kan dökücü bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada kantarın topunu kaçırdığını görmek, adaleti elden kaçırmaya ve zulme delâlet eder.