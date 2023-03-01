Rüyada karga görmek ne anlama geliyor?

Rüyada karga görmek çevrenizde iki yüzlü, kötü niyetli insanlar var demektir.

Karga sesi de insanların tavsiyesi sonucu girdiğiniz bir işten kayıplarla ayrılacağınıza yorumlanır.

Kişinin rüyada karga görmesi, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı birine işarettir.

Rüyada bir ağacın dalı üzerinde karga görmek, gurbete gitmeye ehl ve dostlarından ayrı kalmaya işaret eder.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:

Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan hayır erişeceğine veya iyi bir habere delâlet eder. Rüyada karganın bir kere çığlık attığını görmek, iyilik ile tâbir olunur. İki defa bağırdığını işitmek fena, üç kere bağırdığını duymak iyi haberdir. Dört kere bağırması ise hüzün ve gama delâlet eder.

Rüyada kendisine bir alaca karga verildiğini görmek, sevinmeye, mesrur olmaya ve hayra delâlet eder. Rüyada karganın öldüğünü veya toprağı kazdığını görmek, rüya sahibi için gurbette vefat etmeye işarettir.