Yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı

Kadıköy’de yuvadan yola düşen, yoldaki araçlara rağmen uçamayan yavru kargayı yoldan almak isteyen vatandaşlara diğer kargalar saldırdı. Bir esnaf ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takarak kargayı yerden almakta buldu. Kafasına kask takarak karga saldırılarından korunan vatandaş o anları anlattı.

Yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı

(İHA) Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yuvadan yola düşen yavru karga, gelen araçlara rağmen uçmayınca yolda araç trafiği durdu.

Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca vatandaşlar yavru kargayı yoldan almak istedi.

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Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlar hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı.

Bir esnaf ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu. Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren vatandaş, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu.

O ilginç anlar kameraya yansıdı.

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“MOTOSİKLET KASKI İLE KURTARMAYI DÜŞÜNDÜM”

Kargayı motosiklet kaskı takarak kurtaran Kerem Kaçaman, ”Biz burada çalışanız, karga yavrusunu düşürmüştü. Yoldan gelen araçlar yavru kargadan dolayı geçemiyordu.

Kargayı almak isteyen yoldan geçen vatandaşlara kargalar saldırıyordu. İnsanlar tereddütte kaldı yavru kargayı kurtaramayınca ben de motosiklet kaskı ile kurtarmayı düşündüm.

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Yavru kargayı alarak bahçeye bıraktım. Olay sosyal medya gündem oldu” diye konuştu.

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