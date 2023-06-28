Rüyada kişinin kavga ettiğini görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada kavga ettiğini görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada kavga etmek ne demek? Rüyada kavga etmenin anlamı nedir?

RÜYADA KAVGA ETMEK NE DEMEK?

Rüyada kavga uzlaşma umutlarının tükenmesinin, çatışmaların, fikir ayrılıklarının ve ortaklığın bozulmasına delalettir.

Kavga genellikle farklı yönlerde ilerlemek isteyen ortak ya da kişilerin bir noktada buluşmasını temsil eder. Bu yüzden bazen bireysel farklılıklardan dolayı anlaşamamak dolayısıyla hayattaki ilerleyişin durması bazen de çatışmalara delalettir.

​Rüyada kavga aynı zamanda güçlünün güçsüzü etkisiz hale getirmesi ya da bir kişinin diğerine güç göstergesi yapmasıyla ilgilidir.

Rüyada kavga bazen gruplaşma ve kendini bir grubun parçası görmekle alakalıdır. Bu rüyayı gören kişi aslında “kendi grubum” olarak içinde bulunduğu grubu, “düşman grup” olarak da rekabet ettiği grubu algılamaktadır. Bu rüyanın en güzel yorumunu yine kişi kendini hangi gruba dahil ve hangi grubun karşısında gördüğünü anlayarak yapmalıdır.

Rüyada kavga uzlaşma yolunun artık mümkün olmadığı ve bir tarafın diğer taraftan bir şeyi zorla almaya çalışması durumunda da görülür. Bu rüyayı gören kişi için bir şeyler tehlike altındadır ve kişi sahip olduklarını koruma hissine kapılır.

Rüyada kendini savunurken gören kişi belki de iş hayatında bir koltuğu başkasına kaptırma korkusu yaşamaktadır. Ya da aşk hayatında sevdiği partnere başka biri göz dikmiş ve onu engellemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören rüyanın gidişatına ve yaşadığı hayata göre yorumlamalıdır.

Rüyada kavga tam anlamıyla rekabet ortamında yaşanacakların artmasına delalettir. Bu rüyayı gören için bir şeye rağbet çok kadar fazladır fakat o sadece bir kişinin ya da bir grup insanın eline geçecektir. Bu rekabet bazen iş ortamında ya da aşk hayatında olabilir. Kaderde ilerleyiş tam anlamıyla durma noktasına gelmiştir ve kavgada galip olan istediğini alan taraftır.