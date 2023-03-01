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Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? Rüyada kedi görmenin tabiri nedir?

Rüyada görülen hayvanlardan kedinin hem olumlu hem olumsuz anlamları var. İşte tabirler…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:34
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Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kedi görmek ne anlama geliyor? Rüyada kedi görmenin tabiri nedir?
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Rüyada kedi görmek uğursuzluğa işarettir. Rüyada kedi görmek hizmetçi ile de tabir olunuyor.

Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlamdadır.

Rüyada kedi sattığını görmek, malını infak etmeye delalettir.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Rüyada dişi bir kedi kötü bir kadının belirtir. Rüyada erkek kedi birisini ısırır veya tırmalarsa o kişinin hasta olacağına işarettir.

Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek, kötü işlerden geçimini saklamak demektir

Kedi görmek şu şekilde tâbir edilir:

Düşmanlık,

Hırsız,

Hüzün ve keder.

Kirmanî demiştir ki:

Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delâlet eder. Rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük bir hastalığa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın malından elde edilecek menfaata işaretrtir.

Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delâlet eder.

Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir.

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