Rüyada kemik görmek ne anlama geliyor? Rüyada kemik görmek ne demek?

Rüyada kemik görmek genç erkekler için başarıya işarettir.

Rüyada kemik görmek yaşlı erkek için bir hastalığın ilerleyeceğine yorumlanır.

Rüyada kemik görmek genç bir kız için sanatçıyla evliliğe delalet eder.

RÜYADA KEMİK GÖRMEK

Rüyada kemik görmek, dine ve izzete tabir olunur.

Rüyada bir kırık kemiği bağlayıp sardığını görmek, kudret, şevket, izzet ve devlete işaret eder.

Rüyada kemiği kırdığını ve döverek un haline getirdiğini görmek, hayra, bir kavle göre de şerre yorulur.

Rüyada bir insanın bütün kemiklerini görmek, sünnete ittibaya ve mala delâlet eder.