Rüyada kilit görmek ne demek? Rüyada kilit görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kilit görmek hayatta herkesten kuşku duyulacağına işarettir.

Rüyada kilit görmek yakın arkadaşlarınızı kıracağınıza yorumlanır.

Rüyada kilit görmek kişinin hasta olacağına alamettir.

Kişinin rüyada kilit görmesi, doğru ve emin bir adama delalet eder.

Rüyada kilit görmek, bekar ve evlenmek isteyen kimse için, emniyetli ve ev işlerini güzel yapan, şerefli ve itibarlı bir kadına yorulur.

Kilit rüyası, hizmetçi almak isteyen için de hayırlı ve iyi bir hizmetçiye işarettir.

Rüyada kilidi kilitlediğini görmek, keder ve üzüntü, açtığını görmek de üzüntüden kurtulmaya tabir olunur.