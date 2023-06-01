Rüyada kireç görmek ne anlama geliyor? Rüyada kireç görmek ne demek?

Rüyada kireç görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada kireç görmek ne anlama geliyor? Rüyada kireç görmek ne demek?

Rüyada kireç görmek kişinin duygularına karşılık bulacağına işarettir.

Rüyada kireçle badana yapmak sıkıntıların sona ereceğine delalet eder.

Rüyada kireç ve kum görmek helâl rızka alamettir.

RÜYADA KİREÇ GÖRMEK

Rüyada kireççi ve sıvacı rüyası, ayıplayıcı ve kavga edici münafık kimse ile tâbir olunur.

Rüyada duvar ve bir kısım yerleri sıvı kireçle yapan ustayı görmek, işlerinin kuvvetli

yapılmasına, üzüntü, keder, sıkıntı ve serlerin defedilmesine yorumlanır.

Rüyada kireç fırını görmek, yüksek makam ve rütbelere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini kireç fırını yapıyor görmesi, velayet ve saltanata işarettir.

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