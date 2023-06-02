Rüyada koç görmek ne demek? Rüyada koç görmek neye işaret?

Rüyada koç görmek şerefli ve saygın bir adama işaret eder.

Rüyada koç görmek düşmanlarını yeneceğine delalet eder.

Kişinin rüyada koç görmesi, şerefli ve kıymetli bir adama yorumlanır.

Rüyada bir koçu boğazladığını ve derisini yüzdüğünü görmek, düşmanın malını almaya tabir edilir.

Rüyada koçun etinden yemek, düşmanın malından yemeye işarettir.

Rüyada bir koçun boynuzlarından birini kırdığını görmek, büyük ve kuvvetli bir kimseyi zayıf düşürmeye ve onun kuvvetini kırmaya yorulur.

Yine rüyada bir koçun sırtına bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve koçun da itaat ettiğini görmek, iri yarı, güçlü ve kuvvetli bir adamı mağlûp etmeye alâmettir.