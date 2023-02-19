﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?

Rüyada kendini koma halinde görmek yakın zamanda kötü bir olayın yaşanacağı ve bu kötü olaydan kişinin etkileneceği demek.

Ayrıca rüya sahinin secdiği insanlardan haber alamamayacağına da işarettir.

Rüya sahibi kendisini komada görürse mal varlığının daha da artacağı anlamına de geliyor.

Sadece olumsuz anlamı değil olumlu anlamları da bulunuyor.

Rüyasında kendisini komada görüyorsa uzun bir yaşam geçireceğine ve mutlu olacağına delalettir.

Ayrıca rüya sahibinin iyi bir evlilik geçireceğine ve hayırlı evlatları olacağına işarettir.