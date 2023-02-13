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Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?

Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuyuya düşmek ne anlamak gelir? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:44
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Rüyada kuyu görmek veya kuyuya düşmenin anlamı

Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
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Rüyada kuyu görmenin birçok manası bulunuyor. Genel olarak rüyada kuyu görmek bilgi ve zenginliğe işaret ediyor.

Kuyudan su çekildiğinin görülmesinin de birçok anlamı var.

Eğer bu rüyayı bir erkek görüyorsa kötüye işaret ediyor. Ancak eğer orta yaşlı bir erkek bu rüyayı görüyorsa bir iş bulacağına yorumlanır.

Rüyayı genç bir kadın görüyorsa kadına teklif yapılacağı anlamına da geliyor.

Ama rüyayı gören kişi evli ise ve rüyada kuyudan su çekildiğini görüyorsa tehlikeli işlerle karşılaşacağına delalet eder.

RÜYADA KUYUNUN DİBİNE DÜŞMEK

Rüya sahibi kuyunun dibine düştüğünü görüyorsa rüya sahibinin ya hasta olacağına yada ölebileceğine işaret ediyor.

Rüya sahibi kuyuya indiğini görüyorsa tutuklanır veya öldürülebilir.

RÜYADA KUYUDAN SU İÇMEK

Rüya sahibi kuyudan su içtiğini görüyorsa hile ile mal elde edeceğine yorumlanıyor. Bazense zenginliğe mala, iyiliğe delalet eder.

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