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Rüyada lamba görmek ne anlama geliyor? Rüyada lamba görmek ne demek?

Rüyada lamba görmek genel olarak iyiye yorulur.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:20
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Rüyada lamba görmek ne anlama geliyor

Rüyada lamba görmek ne anlama geliyor? Rüyada lamba görmek ne demek?
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Rüyada lamba görmek devlete işarettir. Rüyasında lambayı yakan kişi, istediği işte başarı kazanacağına yorumlanır

Elinde lambayla yürüyen kimsenin hayatında güzel bir şey olur demektir.

Rüyada lambayı yakmak hasta birinin iyileşmesine işarettir.

RÜYADA LAMBA GÖRMEK

Lambanın çatlaması yada kırılması bir felakete delalettir.

Rüyasında lamba yakan genç bir erkek için, çok sıkıntılı bir duruma düşeceğini; orta yaşlı bir erkek için ise hayatta başarıya ulaşmak için, henüz yeterince tecrübeli olmadığı demektir.

Genç bir kız için bu rüya hoş ve eğlenceli bir yemeğe gideceğine; yaşlılar için ise, iyi bir işte beklemediği derecede şanslı olacağına yorumlanır.

Rüyada hasta bir kimsenin yanan lâmbanın kendi kendine söndüğünü görmesi, ömrünün sona erdiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder.

Rüyada bir lâmba bulduğunu veya satın aldığını görmek, güzel, şerefli ve ahlâk-ı hasene sahibesi bir kadınla evlenmeye işarettir.

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