Rüyada manda görmek ne demek? Rüyada manda görmek neye işaret?

Rüyada mandalina görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada manda görmek ne demek? Rüyada manda görmek neye işaret?

Rüyada manda görmek sıkıntı çekebileceğiniz anlamına geliyor.

Rüyada manda görmek güçlü ve cesur dostlara da işarettir.

Kişinin rüyada manda görmesi, bit'at sahibi ve takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmaayan heybetli ve şecaatli bir adama yorumlanır.

Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete tabir edilir.

Rüyada manda görmek, heybetli, hileli söz sözleyen, kara ve denizde çok çok sefer eden, haris ve düşman üzerine saldıran bir kimseye delâlet eder.

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