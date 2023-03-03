Rüyada sis görmek ne demek? Rüyada sis görmek neye işaret?

Rüyada kendisini sis içinde yürürken görmek, dostların size yardım edeceğine yorumlanır.
Rüyada ev içini sisli görürse, baz anlaşmazlıklarla, ilginç olayların ve tehlikeli olayların olabileceğine işarettir.
RÜYADA SİS GÖRMEK
Rüyada sis görmek, keder, üzüntü ve dünya işlerindeki karışıklığa delâlet eder.
Rüyada güneş doğarak sisin dağıldığını görmek, devlet reisinin adaletine ve halkın gam ve kederinin gideceğine tabir edilir.
Rüyada kendi üzerine duman çöktüğünü görmek, fena ve kötü amellerdir.
Rüyada sis görmek, bütün insanları içine alan fitne ve karışıklığa ve insanlar arasında çıkacak kavgaya delâlet eder.