﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?

Rüyada taş görmek, katı kalbli kimselere, cahillere, gafillere ve işsizlere delâlet eder. Öte yandan rüyada taş görmek düğün ya da nişan yapılacağına işaret eder.

Rüyada bekâr bir kimsenin taşa bindiğini görmesi, evleneceğine yorumlanır.

RÜYADA TAŞ GÖRMEK

Rüyada elindeki herhangi bir şeyle taşa vurduğunu ve ondan suların fışkırdığını görmek, zenginliğe delâlet eder.

Rüyada kendisinin taş haline dönüştüğünü görmek, Allahu Teâlâ'ya isyana, kalbin katılığına ve dinin bozukluğuna tabir edilir.

Rüyada semadan yeryüzündeki herkes üzerine taş yağdığını görmek, yer halkına gelecek vergiye yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin gökten düşen taşın kırılıp parçalarının evlere sıçradığını görmesi, musibet ve belâların o mahale veya şehire dağılmasına işarettir.

Bazı kere de rüyada taş görmek, insanın malını kullanmasından men edilmesine alâmettir. Rüyada değirmen taşları görmek, âlimlere, çocuklara, zevcelere ve mala delâlet eder.