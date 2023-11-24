Rüyada teleskop görmenin anlamı nedir? Rüyada teleskop görmek ne demek?

Rüyada teleskop görmek ay ve yıldızlara bakılacağına işarettir.
Rüyada teleskop görmek yüksek bir makama delalet eder.
Rüyada teleskop görmek bazen kötü haberlere de yorumlanır.
Rüyada teleskop görmek güzel sohbete anlamlandırılır.
Rüyada teleskop görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.
Rüyada teleskop görmek ay ve yıldızlara bakılacağına işarettir.
Rüyada teleskop görmek yüksek bir makama delalet eder.
Rüyada teleskop görmek bazen kötü haberlere de yorumlanır.
Rüyada teleskop görmek güzel sohbete anlamlandırılır.