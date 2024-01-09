Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü

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Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü
Brezilya’nın Minas Gerais kentinde yaşayan 71 yaşındaki João Pimenta da Silva, rüyasında evinin altında altın gömüldüğünü gördükten sonra mutfağının altına 130 metrelik bir çukur kazdı ve kazdığı çukurdan düşerek hayatını kaybetti.

Joao Pimenta da Silva, rüyasında bir kişinin kendisine evinin altında altın hazinesi olduğunu söyledikten sonra, mutfak zemininde yaklaşık 130 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Silva, kuyuya inmek için kullandığı salıncak koltuğunun halatının kopması sonucunda kuyunun içine düşüp yaşamını yitirdi.

EVİNİN ALTINDA ALTIN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Komşuları, Silva’nın evinin altındaki bölgede altın gömülü olduğunu rüyasında bir kişinin kendisine söylemesinden sonra evinin altında altın olduğuna inanmaya başladığını ve bu durumu da takıntı haline getirdiğini belirttiler.

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KAZI İÇİN ÇOK SAYIDA KİŞİYİ İŞE ALDI

Arnaldo da Silva adlı bir komşu, “Joao, çukuru kazmak için bir yıldan fazla bir süre harcadı ve birçok kişiyi kazı çalışmasını yapması için işe aldı. Daha delik sığ olduğunda günde 70 Brezilya Reais’i (11.30 sterlin) ödemeye başladı, ancak derine indikçe maliyetler arttı.” ifadelerini kullandı.

DİNAMİT TEMİN ETMEYE BİLE ÇALIŞTI

Çukur kazma işlemi sırasında Joao’nun büyük ve çıkarılması zor bir taşa denk geldiği ve dinamit temin etmeye çalıştığı söylentileri aktarıldı.

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HALAT KOPTUĞUNDA TAM ÇIKMAK ÜZEREYDİ

Altın kazıcısının ölümüne sebep olan trajedi 5 Ocak’ta meydana geldi. Silva’nın kuyuya düşmesinden sonra eve gelen kurtarma ekipleri, yaşlı adamın cesedini buldu. Yerel kaynaklara göre, yaşlı adam kuyudan su ve çamur çıkarma işlemini bitirmesinin ardından tam kuyunun ağzında çıkmak üzereyken üzerinde oturduğu salıncak koltuğunun halatını kopması üzerine kuyuya düşüp yaşamını yitirdi.

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